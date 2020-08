Here are the updated supermarket shuttle schedules for Star Market and Stop & Shop through the end of December 2020.

Bus Stop Legend

BS Blackstone, 33 Blossom St.

AL Amy Lowell House, 65 Martha Rd.

WP West End Place, 150 Staniford St.

BH Beacon House, Joy St & Myrtle St.

END Casa Maria, 130 Endicott St.

HAN The Prado/Paul Revere Mall, Hanover St.

CML C. Columbus Plaza, 145 Commercial St.

If you have any questions regarding the bus schedule, call 617-523-8125.